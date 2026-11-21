Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Случилось страшное – очередным Джеймсом Бондом стал... вампир! Вернее не так: актер, игравший ранее вампиров, стал «агентом 007». Речь о британском актере Роберте Паттинсоне, которому, понятное дело, нужен свой Aston Martin. Какая же модель будет служить суперагенту? «Разборка недели» считает, что ею станет Aston Martin Vanquish. Современная версия модели оснащается 12-цилиндровым двигателем мощностью 835 л.с. Ее стоимость на британском рынке начинается от 330 тысяч фунтов стерлингов (это более 35 миллионов рублей).

Программа льготного автокредитования для Lada

С 1 декабря модельный ряд Lada доступен по возобновленной программе льготного автокредитования. Автомобили Lada со скидкой до 20% могут приобрести работники медицинской сферы и сферы образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей. Для участников СВО, получивших ранения во время боевых действий, предусмотрена скидка 40% на покупку Lada с ручным управлением. Программа распространяется на автомобили с ДВС российского производства стоимостью до 2 млн руб. при покупке в кредит. Всем этим требованиям соответствует практически весь актуальный модельный ряд Lada: Granta, Iskra, Vesta (включая метановую версию), Niva Legend, Niva Travel и Largus.

Никогда такого не было… И вот опять!

В России с 2027 года снова ужесточат правила расчета утильсбора для автомобилей, ввозимых гражданами из-за границы. Из-за новых правил на машины из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) невыгодной станет растаможка через Киргизию. Купленные авто придется ставить на учет в течение месяца, а для льготного ввоза раритетной машины старше 30 лет придется доказывать, что она является культурной ценностью. Документ ставит новый заслон на пути выгодного ввоза автомобилей в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).