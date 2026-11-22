Мотоцикл BMW M 1000 RS получил удельную мощность около 1111 л.с. на тонну

Компания BMW Motorrad показало самый мощный гипер-нейкед в мире. Такая формулировка объясняется просто: по сути, это топовый спортбайк, с которого сняли все «лишнее».

Основой модели послужил M 1000 RR с пакетом M Competition. Мотоцикл лишили боковых обтекателей (фишка стиля нейкед – в «обнаженной» раме), а сиденье подняли на 20 мм. Это сместило райдера к переднему колесу и сделало управление острее. Выхлоп поставили титановый, оперение и колесные диски – карбоновые. При этом литровая рядная «четверка» на 218 л.с. при 14 500 об/мин и 113 Нм при 11 000 об/мин осталась на месте.

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В итоге – сухой вес 196 кг и удельная мощность около 1111 л.с. на тонну. До «сотни» этот двухколесный суперкар стреляет за 3,2 секунды, а максималка составляет 283 км/ч. На такой скорости совершенно нелишним будут электронно-управляемая подвеска DDC, тормоза M Brembo с двумя 320-мм дисками спереди, антиблокировка ABS Pro, трекшн-контроль DTC, несколько режимов езды и квикшифтер.

Таких сделают всего 1000 штук, а европейские продажи начнут с марта 2027 года. Цена в Германии составляет 40 000 евро (около 3,7 млн рублей), то есть примерно вдвое дороже, чем стандартный M 1000 R.

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