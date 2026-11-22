На автосалоне в Лос-Анджелесе Volkswagen представил Golf GTI Rabbit Edition

Сам по себе особенный Golf GTI получил специальную возрожденную версию Rabbit Edition – ее марка из Вольфсбурга показала на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Главная фишка «кроличьего» GTI – в адаптивных амортизаторах DCC и диски 19" от Golf R с летними шинами повышенного сцепления. Вообще такое доступно только для топ-версии Autobahn, но тут сделано исключение для машины, стоящей по оснащению примерно между базовой комплектацией S и средней SE. Ну и, конечно, акценты: у Rabbit Edition черненые фары, решетка, эмблемы, зеркала и крыша.

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Красные элементы «обычного» GTI тут заменены на черный глянец, а на крышке багажника красуется хромированная эмблема с кроликом, отсылающая к оригинальному Rabbit GTI 1983 года. Плюсом ко всему этому – оттенок кузова Dark Moss Green Metallic, позаимствованный у европейского Golf GTI Edition 50, и сиденья «ромбиком» от ArtVelours, которые ставят на GTI Clubsport.

Под капотом – все как у GTI: 2.0 турбо на 241 л.с. и 273 Нм в паре с семиступенчатым DSG. А вот МКП тут не будет — модификация ориентирована на США, где продажи стартуют со II квартала 2027 года. Ожидаемая цена – около 38 000 долларов. Кстати, Rabbit Edition может стать последней спецверсией GTI, которую собирают в Вольфсбурге – там освобождают площади под электромобилей, а бензиновые Golf планируют перенести в Мексику...

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