Автостат «посчитал» лучший автомобиль года в России – это кроссовер Mazda CX-5

Аналитическая компания «Автостат» выбрала автомобиль года в России по собственной методике.

«Шорт-лист был составлен с помощью коллег из "Автостат". В него вошли 10 моделей. Мы учитывали рыночные показатели (объем продаж, динамику, лидерство в своем сегменте) и экспертно-медийную составляющую (много говорят и пишут в СМИ и соцсетях). Выбор не ограничивался только новинками этого года – главное, чтобы модель продавалась в России. Причем альтернативный импорт тоже учитывали», – рассказывает глава агентства Сергей Целиков.

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Опрос шел с 1 по 18 ноября в трех телеграм-каналах «Автостат», в нем приняли участие более 1,1 тысячи человек, которые могли выбрать несколько вариантов из шорт-листа на 10 пунктов. В итоге победителем стал кроссовер Mazda CX-5. Он серьезно оторвался от конкурентов, набрал почти 30% голосов – у ближайших Haval Jolion и Lada Granta почти вдвое меньше.

«Я полностью солидарен с выбором. Без какой-либо маркетинговой и рекламной поддержки за 10 месяцев этого года в России было продано более 22 тысяч Mazda CX-5. Этот "альтернативный" кроссовер почти весь год держится в топ-10 российского авторынка. А это значит, что покупатели голосуют за него своим кошельком», – резюмирует Целиков.

Ранее «За рулем» рассказал, какие модели еще реально привезти по параллельному импорту с выгодой.