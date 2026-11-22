Лобарев: с точки зрения закона РФ китайский автодом всегда ездит с перегрузом

Дешевый китайский автодом может грозить потерей прав – об этом рассказал президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

Дело в том, что в Китае эти машины – Changan Peak View и другие (например, на шасси Maxus и Dongfeng) – сертифицируют по местной (!) легковой категории С1, в которой разрешенная максимальная масса (РММ) прописана на уровне 4500 кг. При этом собственная, то есть снаряженная масса этих машин составляет, как правило, 3400-3500 кг. А в России их оформляют уже по категории B, где РММ - всего 3,5 тонны.

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В итоге весь запас грузоподъемности, который заложен при разработке, оказывается «съеден» российскими правилами и рекламными слоганами в духе «полная масса 3500 кг, категория B, обычные права». По факту почти вся нагрузка – пассажиры, запас воды, газовые баллоны, батареи, вещи – оказываются вне закона.

Эксперт предупреждает, что с июля 2025 года радикально ужесточена ст. 12.21.1 КоАП, и штрафы за перегруз выросли до 150–600 тысяч рублей, ответственность перенесена на собственника. Пока это касается только тяжеловозов, но рано или поздно логика «считать надо фактическую массу, а не бумажку» дойдет и до сегмента до 3,5 тонн, считает Лобарев.

Он рекомендует не верить строчке «категория B» как аргументу и считать запас грузоподъемности до покупки автодома, вычитая из РММ снаряженную массу, указанную в ЕПТС. А также – проверять фактическую массу автодома на весах после его полной комплектации.

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