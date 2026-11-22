Компания Volkswagen представила ID.Polo GTI Clubsport — электрокар для трека

Volkswagen анонсировал концепт ID.Polo GTI Clubsport — электрический GTI, ориентированный на трек.

Это уже четвертый новый вариант GTI в этом году – и один из интереснейших. В начале года в производство пошел стандартный ID.Polo GTI, первый электромобиль с эмблемой GTI в истории. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунды благодаря электродвигателю мощностью 223 л.с., установленному на передней оси. У концепта Clubsport все серьезнее: с помощью системы Launch Control и более мощного электромотора время разгон упадет до 4,7 секунды.

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А что за мотор? Малышу приспособят модернизированный движок, который обычно крутит заднюю (!) ось в электрических ID.Tiguan и ID.7. На хэтчбеке ID.Polo GTI он приводит переднюю ось, выдавая 362 л.с. Чтобы сладить с этой мощью, добавили электронную блокировку переднего дифференциала, адаптивную подвеску и керамические тормоза. Внешне двухдверку отличают агрессивный передний сплиттер, расширенное заднее антикрыло и массивный диффузор.

Внутри – ковши Recaro с пятиточечными ремнями спереди и дуга безопасности – вместо заднего ряда. Стандартную мультимедийку выкинули за ненадобностью – машина предполагается для использования на треке... Чувствуете? Все в рамках жанра!

И путь сам жанр – теперь электрический, но возможно, это грамотная трансформация: в разработке ID.Polo GTI Clubsport принимали участие молодые сотрудники инженерного корпуса Volkswagen, где концепт называют «идеальным сочетанием наследия и будущего». Говорят, что серийным такую версию делать не собираются, но... На днях машину покажут автосалоне в Эссене, Германия.

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