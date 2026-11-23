«Москвич» раскрыл, каким может стать дизайн будущих моделей

Три стилистических вектора, из которых впоследствии выберут облик будущих машин, сейчас прорабатывает столичный автозавод «Москвич». Об этом сообщили в пресс-службе марки. Сдержанный нордический стиль, грубая геометрия и ставка на обтекаемость – вот что стоит на повестке.

Куда именно движется визуальная идентичность бренда, на Форуме промышленного дизайна-2026 рассказал Денис Тарелкин, возглавляющий дизайн-направление предприятия. Мероприятие прошло в Музее транспорта Москвы.

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Три подхода к новому облику

Первый вариант – лаконичность, подчиненная функциональности. Снаружи машина выглядит сдержанно, зато внутри обещает больше комфорта; добавляются выразительные формы кузова и четкая графика элементов.

Второй подход – брутальность. Геометричные линии, простые поверхности, а технологичность подается как визуальный акцент.

Третья дорога – динамика. Тут все крутится вокруг аэродинамики: обтекаемые формы и линии кузова должны вызывать ощущение, что автомобиль едет даже когда стоит.

Наследие без копирования

Копировать решения прежних лет на заводе не собираются, хотя историческое наследие марки обещают учитывать. Ориентиры, которые назвал Тарелкин, – узнаваемость, удобство, технологичность и потребности водителей.

Есть и еще один нюанс. По мнению дизайнера, современный облик машины – это не только внешность: эргономика, функциональность, технологии и возможности производства тоже входят в понятие дизайна. Все это, по его словам, должно учитываться при формировании нового визуального стиля «Москвича».

О том, от чего зависит успех новых отечественных моделей, «За рулем» уже уже разбирался на примере Lada Azimut.

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