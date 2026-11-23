Автоэксперт Фомин рассказал, как правильно выбрать незамерзайку

Перед приходом холодов не помешает проверить, как работают дворники и омыватель, а уже потом подбирать незамерзающую жидкость – с оглядкой на то, какие морозы ожидаются. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Фомин.

Большая часть составов, разрешенных к продаже, сделана на изопропиловом спирте. При использовании по назначению они безопасны, зато обходятся дороже и могут резко пахнуть – производители обычно пытаются смягчить запах ароматизаторами. Канистра на 4-5 литров в среднем тянет на 500-600 рублей. Рассчитаны такие жидкости, как правило, на температуру от −5…−15 до −25 градусов, а купить их можно на автозаправках и в специализированных магазинах.

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А вот у придорожных торговцев незамерзайку брать не стоит, предупреждает Фомин. Реальная температура замерзания у такой жидкости запросто может не совпасть с указанной на упаковке, да и состав способен оказаться токсичным. Между прочим, в продаже иногда попадаются составы на метиловом спирте, а его применение опасно для здоровья.

Выбирать средство эксперт советует с запасом по морозостойкости. Если столбик термометра способен опуститься ниже −15 градусов, а поменять жидкость возможности нет, ее стоит смешать с составом, рассчитанным на −25…−30 градусов. Особенно это касается ночных поездок по трассе: лобовое стекло охлаждается, и неподходящая жидкость замерзает, переставая его очищать.

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