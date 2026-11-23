Компания BYD представила гибридный Fang Cheng Bao Ti 9 со складным рулем

Китайский BYD показал новый большой гибридный внедорожник – Fang Cheng Bao Ti 9. Машина получила мощную силовую установку, просторный шестиместный салон и необычное решение для водительского места: руль здесь может убираться в переднюю панель. Цены стартуют с 279,9 тыс. юаней, что по курсу на 20 ноября составляет примерно 3,43 млн руб., передает CarNewsChina.

Складной руль и гибридная платформа

Самая заметная опция – механизм, который освобождает пространство перед водителем. Конструкция поворачивается на угол от 0 до 180 градусов и складывается за 10 секунд. Пользуются функцией только на стоянке: во время движения руль убирать нельзя. Задумка простая – человек откидывает кресло и отдыхает в салоне, не упираясь в рулевое колесо.

В основе Ti 9 лежит новая гибридная платформа DMS Super Hybrid. Силовая установка объединяет 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя. В сумме они выдают 400 кВт, или 536 л.с., а разгон с места до 100 км/ч занимает 4,8 секунды.

Тяговая батарея Blade 2.0 имеет емкость 66,48 кВт·ч. По циклу CLTC только на электротяге машина проходит до 400 км, с учетом бензинового двигателя запас хода заявлен на уровне 1630 км. При разряженной батарее расход топлива составляет 6,4 л на 100 км. Зарядка с 10 до 97% по обещанию производителя занимает 9 минут.

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Дизайн, салон и рекорд Yangwang U9

Снаружи внедорожник сделан в угловатом стиле. Спереди стоит объединенная световая полоса, сзади – вертикальные фонари. Для покупателей предусмотрено шесть цветов кузова и три варианта отделки салона.

Внутри установлены 30-дюймовый панорамный экран и отдельный 21,4-дюймовый дисплей для задних пассажиров. Есть беспроводная зарядка смартфона и встроенный холодильник на 11,5 л. Все три ряда сидений получили вентиляцию, подогрев и массаж. Пассажирам второго ряда обещаны кресла с режимом нулевой гравитации и столики.

Помощник водителя называется God's Eye B, в его составе есть лидар. Среди других технологий – система стабилизации при разрыве шины на высокой скорости и шестипоршневые передние тормозные суппорты. Для модели также предлагается электрический выдвижной фаркоп: он рассчитан на буксировку прицепа массой до 2 т.

BYD

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