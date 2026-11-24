МВД: максимальный срок лишения водительских прав в России — три года

От месяца до трех лет – в таких пределах судья может лишить водителя права управления транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Правда, за отдельные нарушения из главы 12 КоАП РФ срок лишения не превышает двух лет.

Общие положения о лишении ранее предоставленного права закреплены в статье 3.8 КоАП РФ. Применяют такую меру за грубое или систематическое нарушение порядка пользования специальным правом.

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Еще одно основание – уклонение от исполнения другого административного наказания за нарушение порядка пользования этим правом, если такие случаи предусмотрены статьями особенной части КоАП РФ. Лишают прав и за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом, установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.

Пьяное вождение и спецсигналы

Среди примеров наказания на срок до двух лет в МВД назвали управление транспортным средством в состоянии опьянения. Причем речь идет о случаях, когда действия водителя не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

Передача управления человеку в состоянии опьянения тоже грозит лишением прав до двух лет – это часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ.

По данным ведомства, до двух лет лишают прав за использование во время движения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов, установленных без соответствующего разрешения. Исключение составляет охранная сигнализация (ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ).

Отказ от освидетельствования и другие нарушения

Если нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью средней тяжести, водителя могут лишить прав на срок до двух лет. Это часть 2 статьи 12.24 КоАП РФ.

В МВД также указали на часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ. По ней лишение прав на срок до двух лет предусмотрено за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Речь идет о случаях, когда действия или бездействие водителя не содержат уголовно наказуемого деяния.

Отдельно в ведомстве напомнили о части 3 статьи 12.27 КоАП РФ. По ней лишение прав грозит за нарушение запрета употреблять алкоголь, а также наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому причастен водитель, либо после остановки транспортного средства по требованию сотрудника полиции. Причем это правило действует до освидетельствования уполномоченным должностным лицом для установления состояния опьянения или до его решения об освобождении от такого освидетельствования.

Лишение прав надолго пугает водителей не меньше прочих забот, о которых «За рулем» уже рассказывал.

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