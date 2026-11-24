Mitsubishi Pajero пятого поколения под заказ стоит в России 8,42 млн рублей

В России открылся прием заказов на Mitsubishi Pajero нового, пятого поколения – премьера модели прошла двумя месяцами ранее. Пока доступна только праворульная версия: выпускать ее будут в Таиланде и продавать преимущественно в азиатских странах.

Судя по объявлениям на одном из классифайдов, привезти «пятый» Pajero под заказ готова компания из Владивостока, поставившая внедорожник примерно в 8,42 млн рублей. Правда, цифра эта ориентировочная: курс валют и целый ворох сопутствующих расходов способны сдвинуть ее в любую сторону.

Mitsubishi Pajero

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Заказы собирают на машину в топовой версии Top Grade. Внутри – кожаная отделка в черно-коричневой гамме, цифровая комбинация приборов диагональю 14,3 дюйма и такой же по размеру сенсорный дисплей мультимедийной системы, премиальная акустика Yamaha Ultimate с 12 динамиками, электрорегулировки передних сидений с памятью настроек, селектор режимов движения и расширенный комплекс электронных ассистентов водителя.

Салон рассчитан на семь человек. Диван на втором ряду двигается, а у пассажиров есть своя зона климат-контроля, подогрев сидений, солнцезащитные шторки, розетки и зарядные разъемы USB-C.

Спереди, между прочим, предусмотрены не только подогрев, но и вентиляция кресел. Еще одна любопытная деталь – система кругового обзора с функцией «прозрачного капота»: в сложных условиях камеры формируют объемную картинку вокруг машины, а при активации внедорожных режимов на экране автоматически появляется вид из-под передней части кузова.

Внешность у пятого поколения новая, зато узнаваемая. За основу взяли вертикальные пропорции и горизонтальные линии самого первого Pajero образца 1982 года. Среди самых заметных изменений – Т-образная форма фар, запасное колесо, перенесенное с пятой двери под днище, и светодиодная полоса задних фонарей, в которую вписано название модели.

Интерьер Mitsubishi Pajero

Мотор пока заявлен один – турбодизель объемом 2,4 литра, развивающий 201 л. с. Трудится он в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод по умолчанию полный, через систему S-AWC с несколькими режимами работы; в арсенале также понижающий ряд передач и блокировка заднего дифференциала.

О том, за какие еще необычные автомобили в объявлениях просят миллионы, «За рулем» рассказывал.

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