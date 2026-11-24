Toyota Sienta под заказ из Японии предлагается в РФ с ценами от 1,4 млн рублей

Самым доступным семиместным автомобилем на российском рынке уже давно остается отечественная Lada Largus. Однако альтернативный импорт дает шанс приобрести за сопоставимые деньги иномарку – правда, с правым рулем.

Речь о японском компактвэне Toyota Sienta. Согласно объявлениям на классифайдах, привезти такую машину под заказ из Хабаровска можно примерно за 1,4 млн рублей. За эти деньги продавец обещает экземпляр 2023 года в топовой комплектации Z: цифровая приборная панель, мульти-руль с кожаным ободом, электронный стояночный тормоз, однозонный климат-контроль, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, круиз-контроль, запуск двигателя с кнопки и система кругового обзора с камерой заднего вида.

Toyota Sienta

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Во Владивостоке под заказ предлагают аналогичную Sienta, но уже 2026 года выпуска – за 1 600 000 рублей. Силовая установка и оснащение те же: 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 120 л. с. в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT. Кстати, у бензиновых Sienta привод бывает исключительно передним.

Цифры в объявлениях, разумеется, ориентировочные: конечная стоимость зависит от массы обстоятельств, включая курс валют. Но даже с этой оговоркой трехрядные «китайцы» на нашем рынке обходятся заметно дороже.

Интерьер Toyota Sienta

Для сравнения: Geely Okavango оценивается минимум в 3 864 990 рублей. За GAC GS8 в семиместном исполнении дилеры просят от 4 799 000 рублей, а Changan CS95 даже в версиях 2024 года выпуска обойдется не меньше чем в 4 629 900 рублей – разница с японским вариантом получается почти трехкратной.

О том, как семиместный салон перестает быть признаком дорогого автомобиля, «За рулем» рассказывал.

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