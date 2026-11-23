Автоэксперт назвал зимние ошибки водителей за рулем
На зимних дорогах колеса держат покрытие хуже, поэтому водителям стоит быть собраннее. Автоэксперт Андрей Ломанов перечислил несколько правил, которые помогают избежать неприятностей.
Первое, о чем он напомнил, – зимние шины. Ломанов предостерег: «Если по какой-то причине – допустим, последний месяц вас не было дома – вы это не сделали, то на дороги лучше не выезжать. Воспользуйтесь такси, каршерингом или общественным транспортом. Добраться до ближайшей шиномонтажки «ползком» можно, конечно. Но осторожно. Хотя лучше подождать пару дней – в центральных регионах России снег скоро растает».
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Во время движения зимой лучше действовать плавно: разгоняться и тормозить без рывков, держать увеличенную дистанцию, не перестраиваться резко и снижать скорость перед поворотами. Так меньше риск заноса, сноса и скольжения. И еще: нужно следить за обстановкой и быть готовым к неожиданным маневрам соседних машин.
Полноприводные автомобили увереннее разгоняются на заснеженных трассах и лучше едут по бездорожью – крутящий момент передается на все четыре колеса. Однако тормозной путь полный привод не сокращает. Поэтому педалью тормоза нужно пользоваться осторожно и соблюдать дистанцию.
Еще одна сложность – электронные ассистенты. Современные машины умеют контролировать движение в полосе, поддерживать скорость и дистанцию, но их датчики, радары и лидары в плохую погоду могут работать некорректно. Снег и грязь мешают системам распознавать разметку и знаки, из-за чего водитель получает ошибочные предупреждения.
О том, как подготовить машину к зимним поездкам, «За рулем» уже подробно рассказывал.
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