Обновленный кроссовер Zeekr покажут уже в ноябре: он стоит меньше 3 млн рублей

Обновленный Zeekr 7X оценен в 229 800 юаней – по текущему курсу это около 2,8 млн рублей. Снаружи кроссовер сохранил узнаваемые черты, хотя палитра кузова пополнилась двумя оттенками: золотым и фиолетовым.

Габариты не изменились: 4825×1930×1666 мм, колесная база – 2925 мм. А вот по технической части перемены заметнее. Силовая установка перешла на 900-вольтовую архитектуру, к тому же появилась другая батарея – емкостью 85 кВт⋅ч.

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Zeekr 7X

В салоне – пять сидений, обшитых цельной кожей Nappa. Интерьер тоже освежили: рулевое колесо модернизировали, дверные панели сделали новыми, а потолок отделали замшей.

Передние кресла оснащены 12-точечным массажем с восемью режимами и тремя уровнями интенсивности, плюс есть функция нулевой гравитации. Спинки задних сидений регулируются электрически.

Zeekr 7X

«За рулем» уже рассказывал, что с емиместный Geely Monjaro EM-i выйдет в Британии с ценой 4,31 млн рублей.

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