Volkswagen показал электрический GTI Clubsport с гоночным дизайном

В Эссене (Германия) на автосалоне дебютировал концепт Volkswagen ID Polo GTI Clubsport – электрический хэтчбек, которым марка отмечает 50-летие линейки GTI. По сути, перед нами не просто выставочный экземпляр: прототип показывает, как Volkswagen собирается развивать спортивные модели в эпоху электромобилей. У машины усиленная силовая установка, доработанное шасси и экстремальная внешность с гоночными элементами.

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Мощность и динамика

От стандартного ID Polo GTI концепт отличается прежде всего силовой установкой. Вместо мотора на 226 л. с. здесь стоит агрегат мощностью 367 л. с., который приводит в движение передние колеса. В отдельных режимах отдача кратковременно достигает 394 л. с.

Максимальный крутящий момент – 550 Н·м против 290 Н·м у обычного GTI. Чтобы реализовать такую тягу, инженерам пришлось переработать конструкцию передней части автомобиля, в том числе поставить новый подрамник.

С места до 100 км/ч ID Polo GTI Clubsport разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость достигает 240 км/ч. Стандартный ID Polo GTI набирает сотню за 6,8 секунды – разница ощутимая.

Кузов, салон и перспективы

Внешне концепт заметно отличается от серийного хетчбека. Volkswagen сделал из четырехдверной модели двухдверную, расширил колесные арки, добавил крупный передний сплиттер, задний диффузор и массивное антикрыло. На капоте появились вентиляционные отверстия.

По словам компании, расширенные задние крылья не позволили сохранить задние двери, поэтому их убрали. Правда, двухдверный кузов – исключительно концептуальное решение, до серийной версии оно не доберется.

Салон оформлен в духе гоночных автомобилей. Спереди установлены ковшеобразные кресла Recaro, предусмотрены пятиточечные ремни безопасности и красный каркас безопасности. Заднего ряда сидений нет.

Отделку панели приборов и некоторых других элементов выполнили из микрофлиса ArtVelours. Экран мультимедийной системы на 13 дюймов, кстати, сохранили, но саму мультимедиа-систему в концепте не установили – автомобиль ориентирован на трековые заезды.

Запас хода ID Polo GTI Clubsport Volkswagen не раскрыл. О возможном серийном выпуске информации тоже пока нет. В компании лишь отметили, что концепт показывает, как спортивная ДНК GTI может быть адаптирована к электромобилям.

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