Никитин: правительство изучит предложение об обязательном детском кресле в такси

Обязательное детское кресло в каждой машине такси – инициатива, которую пока лишь собираются рассматривать. Правительство готово изучить такие предложения, рассказал вице-премьер Андрей Никитин.

«Есть и предложение по обязательному оснащению такси детским креслом. Все это с коллегами мы в режиме диалога будем прорабатывать», – приводит его слова агентство. По сути, обсуждение с ведомствами и участниками рынка уже идет, а сам документ, как уточнил Никитин, вынесут на публичное обсуждение в ближайшие месяцы.

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Тема тарифов на поездки с детьми всплывала и раньше. 13 октября на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным Никитин говорил: Минтранс до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект о тарифах для такси с детьми. Ведомство, по его словам, проводит эксперимент – ищет способ, «как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить».

Через два дня, 15 октября, высказался руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Завышенные цены на детский тариф он назвал несправедливыми и противоречащими социальным приоритетам страны. Призыв прозвучал конкретный: оборудовать такси бесплатными бустерами и снизить комиссию, которую водители отдают за детские поездки.

О том, что сильнее всего тревожит автомобилистов в этом году, «За рулем» уже рассказывал.

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