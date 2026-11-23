С 1 декабря в программу льготного автокредитования войдут 19 моделей

С 1 декабря 2026 года в России вновь заработает программа льготного автокредитования с государственной поддержкой. Как минимум 19 моделей отечественных автомобилей можно будет купить на льготных условиях по этой госпрограмме, следует из комментариев опрошенных РИА Новости автопроизводителей. Среди марок упоминаются «Москвич», Lada, Evolute, Voyah, УАЗ, Sollers и «Атом».

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Елизавета Хмелева, директор по связям с общественностью брендов Evolute и Voyah, рассказала агентству о скидке. В программу войдут Evolute i-Space и i-Joy, а также Voyah Free; на них дадут 10% от цены, но не более 500 тыс. рублей.

С 1 декабря в обновленную программу господдержки спроса включат кроссоверы Москвич 3 и Москвич 3е, весь модельный ряд УАЗа и версии Sollers SF5. Так уточняет агентство.

Что касается АВТОВАЗа, ранее он сообщил: в список попадут Lada Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus, а также спецверсии Granta и Vesta с ручным управлением.

Локализация «Атома» и дополнительные материалы

В пресс-службе «Атома» заметили, что у автомобиля высокая степень локализации, однако размер скидки не назвали.

Ранее «За рулем» рассказывал , что в России увеличат финансирование программ льготного автолизинга.

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