Юрист Воропаев: водители могут не возить с собой бумажный полис ОСАГО

Бумажную версию полиса ОСАГО можно оставить дома, если страховка оформлена в электронном виде, рассказал автоюрист Лев Воропаев. «По действующему законодательству, если у вас полис ОСАГО оформлен в электронном виде, вы можете не возить его бумажную версию с собой. Верховный суд в начале лета подтвердил это право автовладельцев», – пояснил специалист.

Впрочем, полностью отказываться от бумажной копии юрист не советует. Распечатанный документ лучше держать в автомобиле – на случай проверки он поможет избежать лишних сложностей. По сути, это не обязанность, а подстраховка.

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ОСАГО нужно для возмещения ущерба пострадавшей стороне, если ДТП произошло по вине застрахованного водителя. Действующий полис, как правило, обязателен для владельцев транспорта, которые участвуют в дорожном движении. Правило распространяется и на граждан, и на организации.

Стоимость полиса тем временем держится на уровне 2023 года. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев 19 ноября сообщил, что за девять месяцев 2026 года средняя цена ОСАГО составила 7830 рублей, вернувшись к показателю 2023-го.

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О других заботах, которые сегодня тревожат автомобилистов, «За рулем» рассказывал.

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