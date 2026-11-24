В Казахстане продают армейский внедорожник Mitsubishi Type 73 Kogata 1996 года

На казахстанских классифайдах выставили Mitsubishi Pajero 1996 года – правда, гражданским эту машину назвать сложно. Кузов у нее не привычный, а угловатый, армейской выделки: перед нами Type 73 Kogata, легкий грузовик, который состоит на вооружении Сухопутных сил самообороны Японии.

За лот продавец просит 4,2 миллиона тенге – это примерно 750 тысяч рублей. Под капотом стоит 2,8-литровый дизель, работает он в паре с автоматической коробкой, привод – полный. Заявленный пробег внедорожника составляет 155 тысяч километров, а руль из-за японского происхождения находится справа.

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Что вообще такое Type 73 Kogata? Название переводится как «легкий грузовик Тип 73», и речь идет о целом семействе армейских внедорожников, которое Mitsubishi Motors делает для нужд японских Сил самообороны аж с 1973 года. В войсках такие машины официально числятся «полутонными грузовиками».

Конкретно здесь продается второе поколение армейской машины: его выпускали с 1996 года, а агрегаты брали от гражданского Pajero тех же лет. В армейской комплектации автомобиль мог нести различное вооружение, жесткой крыши у него не было – вместо нее съемный тент.

Сколько именно собрали машин второго поколения (Shin) на базе Pajero, в открытых источниках не говорится. Зато по обоим поколениям общий объем производства Mitsubishi Type 73 перевалил за 200 000 единиц – хотя львиная доля тут приходится на первое поколение (Kyū).

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что в Казахстане продают армейский внедорожник Mitsubishi Type 73 Kogata 1996 года.

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