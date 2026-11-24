«Согласие»: короткие поездки на дизельном авто вредят мотору

В 2026 году россияне заметно активнее присматриваются к автомобилям с дизельным двигателем: с января по октябрь спрос на такие машины вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Причина интереса проста: дизель экономичнее и динамичнее бензинового аналога, а высокий крутящий момент на низких оборотах делает обгон увереннее. По данным «Авито Авто», на дизельные автомобили сейчас приходится около 10% всех предложений о перепродаже.

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Однако, как поясняют специалисты страховой компании «Согласие», такой транспорт подходит не всем. Современные дизельные моторы оснащены сажевым фильтром, который при постоянных коротких маршрутах в режиме «дом – работа – магазин» быстро забивается. Для его регенерации нужны относительно длительные поездки со скоростью хотя бы 80 км/ч в течение 20-30 минут. Поэтому владельцу полезно периодически выезжать на трассу, а при обслуживании своевременно менять масло, топливный и воздушный фильтры и следить за состоянием системы выпуска и подачи топлива.

Кроме того, дизель чувствителен к качеству солярки: низкокачественное топливо может вывести из строя дорогостоящую аппаратуру. Зимой важно использовать сезонное зимнее или арктическое дизтопливо, иначе при похолодании летнее густеет и осложняет запуск.

Экономия особенно заметна на крупных моделях: у Kia Carnival дизельная версия 2.2 в смешанном цикле расходует 6,5 литра на 100 км против 10,3 литра у бензиновой, что на дистанции 20 тысяч километров в год дает разницу около 760 литров. При этом стоимость страховки от типа двигателя не зависит: на цену полиса влияют только мощность, стаж и стиль вождения, а также региональные коэффициенты.

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