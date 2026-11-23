Эксперты рассказали, когда косметика на кузове только навредит

Мелкие повреждения лакокрасочного покрытия – привычная проблема для любого водителя.

Даже если дефект не мешает езде, он портит внешний вид машины и со временем может спровоцировать коррозию. В качестве быстрого решения многие используют обычный лак для ногтей, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Этот народный метод действительно способен замаскировать дефект, но важно понимать его ограничения.

Прежде всего, стоит оценить глубину царапины. Проведите ногтем поперек повреждения: если он скользит гладко и не цепляется за края, значит, пострадал только верхний слой. В таком случае лучше поможет полировка, а не покраска.

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Если же ноготь отчетливо чувствует бороздку, а внутри виден грунт или металл, ситуация серьезнее. Лак здесь сработает лишь как временная декоративная заплатка, которая скроет дефект от глаз, но не защитит кузов надолго.

Если вы все же решили использовать лак, соблюдайте несколько правил. Подбирайте оттенок при дневном свете и обязательно протестируйте его на незаметном участке, так как после высыхания тон может измениться. Поверхность должна быть чистой и сухой, а наносить состав лучше не под прямыми солнечными лучами, иначе он схватится слишком быстро. Используйте минимальное количество лака, чтобы заполнить саму канавку царапины, а не размазать пятно сверху. После нанесения дайте покрытию полностью затвердеть и избегайте поездок и мойки в ближайшие часы.

Стоит помнить, что лак для ногтей не рассчитан на автомобильную эксплуатацию. Он не выдержит постоянных перепадов температур, а дорожные реагенты и агрессивные шампуни быстро разрушат покрытие. Главная ошибка – пытаться стереть неудачный слой ацетоном или жидкостью для снятия лака. Эти вещества могут вступить в реакцию с заводским покрытием и оставить мутные пятна, которые придется убирать только профессиональной шлифовкой.

Для более надежного результата лучше приобрести специальный ремонтный комплект, подобранный по коду краски вашего авто. А если царапина дошла до металла, с визитом в мастерскую затягивать не стоит: оголенная сталь окисляется быстро, и копеечный дефект может превратиться в дорогостоящую проблему с ржавчиной.