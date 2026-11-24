МВД: суд может лишить водительских прав на срок от месяца до трех лет

Водительского удостоверения в России можно лишиться на период от одного месяца до трех лет. Такую вилку озвучили в пресс-центре МВД РФ – речь идет о санкции, которую назначает судья.

Правовая основа здесь – статья 3.8 КоАП РФ. Лишение специального права, как пояснили в ведомстве, применяют за грубое или систематическое нарушение порядка пользования правом. Есть и другие поводы: уклонение от исполнения иного административного наказания, а также несоблюдение временного ограничения на пользование правом, которое установлено по законодательству об исполнительном производстве.

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Если смотреть на нарушения ПДД из главы 12 КоАП, потолок оказывается ниже – максимум два года. В этот перечень попадает установка без разрешения устройств для подачи спецсигналов (ч. 5 ст. 12.5). Туда же относится управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8) и передача руля пьяному водителю (ч. 2 ст. 12.8).

Дальше – нарушение ПДД, повлекшее средней тяжести вред здоровью (ч. 2 ст. 12.24). Отказ от медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26) тоже в списке. Замыкает его употребление алкоголя или наркотиков после ДТП либо после остановки сотрудником полиции до освидетельствования (ч. 3 ст. 12.27).

Ранее «За рулем» уже рассказывал, , о чем тревожились автомобилисты в 2026 году.

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