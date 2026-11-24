МВД: мошенники начали выманивать данные под предлогом повреждения машины

Дистанционные аферисты освоили очередную уловку – теперь поводом вытянуть у человека личные сведения стал якобы задетый на парковке автомобиль. Об этом говорится в материалах МВД РФ, которые изучил ТАСС.

Все начинается с сообщения в мессенджере. Незнакомец уверяет: мол, задел вашу припаркованную машину, но ущерб пустячный, а времени разбираться нет – поэтому он уезжает. Следом приходит ссылка. Правда, файл по ней почему-то не открывается.

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Спустя какое-то время на телефон жертвы начинают сыпаться уведомления с чужих номеров – дескать, персональные данные человека оказались в открытом доступе. Дальше в ход идет давление: его убеждают, что он вот-вот лишится имущества, и тут же предлагают «способы защиты». Чаще всего речь о переводе средств на так называемый «безопасный счет» либо о передаче денег курьеру. Финал, впрочем, всегда одинаковый – средства уходят мошенникам.

Что советуют в МВД? Ни при каких обстоятельствах не открывать ссылки, присланные незнакомцами, – вот главное правило.

А о других поводах для тревоги у автомобилистов «За рулем» рассказал в материале о главных рисках 2026 года.

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