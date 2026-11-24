Никитин: почти половина транспорта в России к 2050 году будет беспилотным

Вице-премьер Андрей Никитин в интервью РИА «Новости» дал прогноз: к 2050 году автономными могут стать до 50% транспорта в России.

На ближнем горизонте цифры куда скромнее. К концу 2028 года на российских дорогах, по словам Никитина, будут работать около 1 тыс. беспилотных грузовых автомобилей. На них придется порядка 0,3% объема автомобильных грузоперевозок.

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Дальше парк начнет расти. К 2030 году он превысит 4 тыс. машин, а к 2035 году составит порядка 56 тыс. единиц. К тому времени на беспилотные грузовики будет приходиться уже почти пятая часть всех перевозок.

Более отдаленная перспектива – распространение автономных технологий на транспорт в целом. К середине столетия такие решения, как допустил Никитин, могут шире выйти за пределы отдельных сегментов.

Массовое появление таких машин на дорогах вице-премьер связал с созданием необходимой законодательной базы. В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, регулирующий эксплуатацию беспилотного транспорта. Никитин рассчитывает, что его примут в ближайшей перспективе.

В Минтрансе ранее поясняли: документ должен установить единые правила допуска беспилотных автомобилей на дороги общего пользования. Предусматривается и распределение ответственности между изготовителями транспортных средств, разработчиками систем автоматизированного вождения, владельцами и другими участниками эксплуатации.

О главных тревогах автомобилистов в 2026 году «За рулем» уже рассказал.

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