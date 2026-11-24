Honda и Toyota отзовут 1,6 млн авто из-за риска взрыва подушек безопасности

Около 1,6 млн автомобилей в США попали под одновременный отзыв Honda и Toyota. Honda отзывает 810 592 машины, Toyota – 314 тыс. в США и 790 тыс. по всему миру. Причина – нагнетатели подушек безопасности Takata: по сути, речь идет о риске их взрыва.

В список Honda попали Accord 2013 года, Civic и CR-V 2012-2013 годов, а также Acura ILX и RDX 2013 года. Отзыв касается машин, которые продали или зарегистрировали в 14 жарких и влажных штатах и территориях США. Среди них – Калифорния, Флорида, Техас, Гавайи, Пуэрто-Рико и Гуам. В нагнетателях есть влагопоглощающий материал, но мониторинг показал возможную деградацию топлива в некоторых устройствах.

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Что до последствий, то связанных с нынешним отзывом аварий или травм не зафиксировано. Правда, история Takata сама по себе мрачная: с 2009 года дефектные нагнетатели без влагопоглощающего материала стали причиной как минимум 28 смертей и более 400 травм в США. Не менее 20 смертей пришлись на автомобили Honda.

О проблемах, которые всерьез тревожат автомобилистов, «За рулем» уже рассказывал.

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