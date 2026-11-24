Changan UNI-T 2026 года выпуска продается в России с ценами от 3 509 900 рублей

Changan объявил российскую цену купе-кроссовера UNI-T 2026 года выпуска – 3 509 900 рублей по рекомендованной рознице.

Относительно машин прошлых лет новинка подорожала. И дело не только в деньгах: из списка оборудования пропала одна из систем помощи водителю.

Changan UNI-T 2026

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Разница с предшественниками заметна сразу: та же модификация 2025 года выпуска стоит 3 459 900 рублей, а версия 2024-го оценивалась в 3 309 900.

По комплектациям расклад следующий: «Техно» – 3 239 900 рублей, исполнения «Техно_25» – 3 309 900, 3 459 900 и 3 509 900 рублей.

Силовую часть, впрочем, не меняли. Под капотом – та же 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 167 л. с., в паре с ней работает семиступенчатая роботизированная коробка. Привод, между прочим, только передний.

Что поменялось в оснащении

А вот в спецификации правки есть. Интеллектуальная система автоматической парковки APA 5.0, которая была у автомобилей предыдущих годов выпуска, в списке оборудования 2026-го больше не значится.

Простой парковочный ассистент и система кругового обзора сохранились. Никуда не делся и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и ассистентом движения в пробке, остался парковочный ассистент с визуальным и звуковым предупреждением о препятствиях.

В оснащении также электропривод двери багажника, дистанционный запуск двигателя, климат-контроль с фильтром PM0.1 и ионизацией воздуха, датчики света и дождя, панорамная крыша, мульти-руль с отделкой натуральной кожей, передний подлокотник с охлаждаемым боксом, скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением и 20-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер Changan UNI-T 2026

Мультимедиа – с 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем и голосовым управлением, поддерживает Apple CarPlay и MirrorLink, звук идет через шесть динамиков. Плюс интегрированный видеорегистратор с функцией охранной системы, сдвоенная выхлопная система, полностью светодиодная оптика и «зимний» пакет – с подогревом руля, лобового стекла, наружных зеркал и всех сидений.

О том, как в России менялись цены на популярный кроссовер, «За рулем» уже рассказывал.

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