Суд Гааги запретил BYD продавать Ti 7 в ЕС из-за сходства с Land Rover Defender

Продавать кроссовер Ti 7 в Евросоюзе компании BYD больше нельзя. Такое решение 20 ноября вынес окружной суд Гааги, и причина – слишком сильное сходство машины с Land Rover Defender.

Разбирательство тянулось с лета. Еще в августе 2026 года британский концерн Jaguar Land Rover обвинил китайскую корпорацию в плагиате и добился ареста множества документов. В начале ноября ограничения сняли, правда, с условием: BYD должен был покрыть судебные издержки. Тогда казалось, что история закончилась. Однако ноябрьское постановление перевернуло ситуацию.

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Судьи подробно разобрали, что именно смутило их в облике Ti 7. По их мнению, в машине «нашли отражение» плечевая зона кузова Defender, его скругленные поверхности, задние стойки, линия остекления и общие пропорции. Доводы китайской стороны о различиях в головной оптике, решетке радиатора, капоте и корме убедительными не признали. Иными словами, факт плагиата суд подтвердил.

Запрет получился широким: BYD не может ввозить Ti 7 в ЕС, производить, продавать, хранить, поставлять и вообще вести с этой моделью любую коммерческую деятельность на территории союза. Правда, есть нюанс – в странах Евросоюза кроссовер пока и не продавался. Именно поэтому остальные требования JLR, включая компенсации, суд отклонил.

Полного триумфа у британцев, впрочем, тоже не вышло. Изначально JLR требовал запретить продажи и в Соединенном Королевстве, но окружной суд в Гааге подчеркнул: это выходит за пределы его полномочий. Великобритания не входит в Евросоюз, к тому же на ее территории BYD работает через отдельное юридическое лицо. Значит, старт продаж Ti 7, запланированный на ближайшее время, там все же состоится.

Может показаться, что компания оказалась в безвыходном положении. На деле суд в Гааге действовал в рамках процедуры упрощенного судопроизводства – ускоренного механизма для неотложных ситуаций.

Теперь Jaguar Land Rover обязан запустить полноценное разбирательство в течение шести месяцев. Иначе наложенный на BYD запрет может утратить свою силу.

Так что китайского производителя ждет еще одно разбирательство, где вердикт вполне способен измениться. Возможно, компания докажет, что отличия во внешности между Ti 7 и Defender являются существенными. Не исключено и другое: для Европы BYD разработает отдельную модификацию Ti 7 под другим названием и с более уникальной внешностью.

Технические характеристики модели

В Китае кроссовер известен под именем Fang Cheng Bao Ti 7. Габариты глобальной версии – 5016 х 1995 х 1865 мм при колесной базе 2920 мм. Углы въезда и съезда соответственно равны 24 и 25 градусам. В салоне глобальной версии 7 мест, тогда как в Китае этот автомобиль предлагает исключительно два ряда сидений.

В движение Ti 7 для глобального рынка приводит параллельная гибридная система DM-P. Ее основу составляет 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. С ним сочетаются электродвигатели на передней и задней осях мощностью 214 и 268 л.с. соответственно.

Автомобиль набирает 100 км/ч за 4,8 секунды. Полного заряда батареи 35,6 кВт·ч хватает на 160 км по циклу NEDC. Топливный бак объемом 60 литров увеличивает смешанный пробег до 1060 км.

О других китайских кроссоверах, которые уже добрались до России, «За рулем» рассказывал.

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