МВД: за смартфон под стеклом оштрафуют на основании оценки инспектора ГИБДД

Штраф за гаджет, закрывающий обзор с водительского места, возможен – но только после того, как сотрудник ГИБДД сам осмотрит машину. Об этом рассказали в МВД России. Речь идет о смартфонах, планшетах и других устройствах, закрепленных под стеклом или на панели так, что они мешают смотреть на дорогу.

По сути, никакая камера тут не заменит инспектора: протокол составит сотрудник ДПС, и решение он примет на основании собственного вывода. Как пояснил замначальника УОС МВД России Евгений Артемов, по пункту 5.4.1 ГОСТ 33997-2016 обзорность проверяют визуально – оценивают ее непосредственно с места водителя.

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«Согласно пункту 5.4.1 ГОСТ 33997-2016, методом проверки обзорности является визуальный осмотр, предполагающий непосредственную ее оценку с места водителя. Таким образом, без осмотра конкретного транспортного средства сотрудником Госавтоинспекции и объективной оценки обзорности с места водителя именно в нем определить состав данного правонарушения нельзя», – сообщил «Газете.Ru» замначальника УОС МВД России Евгений Артемов.

Артемов также уточнил: администрировать такие нарушения по материалам, которые сформировали специальные технические средства фото– и видеофиксации ПДД, невозможно. То есть автоматические камеры здесь не помогут.

Наказание за установку предметов или нанесение на стекло покрытий, ухудшающих обзор с водительского места, – предупреждение либо штраф 500 рублей. Об этом напомнил представитель МВД.

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