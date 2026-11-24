Эксперт Мосеев назвал марки, которые уменьшили цены на автомобили в России

Автомобильный эксперт Олег Мосеев вместе с CARgument изучил, как за неделю с 16 по 20 ноября изменились прайс-листы дистрибьюторов. По сути, обновления затронули несколько марок. У Jaecoo появилась скидка на J6, а у Jeland она стала меньше. Votour начал продавать V6. Exeed пересмотрел цены и скидку на RX. Коротко о каждом.

Jaecoo установил скидку в 100 000 рублей на все комплектации J6 2026 года выпуска. Раньше такого предложения не было. Теперь покупатели могут рассчитывать на эту сумму при покупке любого варианта модели.

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Jeland, наоборот, урезал скидку на J6 2026 года. Для комплектаций "Престиж" и "Престиж" 4WD 26PY она снизилась на 50 000 рублей – со 150 000 до 100 000. В общем-то, разница ощутимая.

Votour V6 и новые цены Exeed RX

Votour вывел на рынок новую модель V6. Комплектация "Престиж" FWD 26PY стоит 2 999 000 рублей, а "Престиж" 4WD 26PY – 3 299 900 рублей. Продажи уже начались.

Exeed обновил условия на все комплектации RX 2025 года. Цены снизились на 460 000-510 000 рублей. При этом размер скидки уменьшился на 541 000-581 000 рублей. То есть машина стала дешевле, но дисконт сократился.

Ранее «За рулем» уже рассказывал , о чем тревожились автомобилисты в 2026 году.

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