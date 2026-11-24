Аналитик Целиков: продажи новых легковых автомобилей в России упали на 15,5%

Для российского рынка новых легковых машин 47-я неделя обернулась рекордным падением. Аналитики «Автостата» во главе с Сергеем Целиковым подсчитали: дилеры за неделю реализовали 24,8 тыс. таких автомобилей. Относительно 46-й недели продажи уменьшились на 6,3%, а в сравнении с прошлым годом снижение составило 15,5%.

В сегменте LCV (до 3,5 т) динамика оказалась противоположной: за неделю прирост на 11,3%, объем продаж – 1,6 тыс. единиц. Зато год к году здесь по-прежнему минус 11,6%.

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Грузовой сегмент (свыше 3,5 т) тоже подрос, хотя и скромнее – на 3,9% за неделю, до 1097 автомобилей. В годовом выражении снижение составило 10,6%.

О снижении продаж подержанных легковушек «За рулем» уже сообщал.

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