Примерзание стояночного тормоза, разряд АКБ: главные риски зимнего простоя авто

Памятку о том, как правильно законсервировать автомобиль на зиму, опубликовала «Комсомольская правда». Ничего экзотического в перечне угроз нет – как раз наоборот, все предельно бытовое, а потому обычно и недооцененное.

Стояночный тормоз на морозе примерзает очень легко. Машина стоит во дворе неделями, колодки схватываются с диском, и в один прекрасный день выясняется, что тронуться с места уже не получится. Мелочь? Как сказать – вызволять автомобиль придется с посторонней помощью.

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Вторая ловушка – бачок омывателя. Оставшаяся в нем вода при замерзании расширяется, и пластик может этого не выдержать. Разрыв, по сути, означает ремонт, а заодно оставляет водителя без стеклоомывающей жидкости именно тогда, когда она нужнее всего.

Замыкает список разряд аккумулятора. Долгий простой вообще плохо сказывается на батарее, а в холода – тем более.

Общая логика инструкции простая: автомобиль, оставленный на морозе, должен быть к такому простою готов. Иначе вместо первой весенней поездки получится ремонт – причем сразу по нескольким фронтам.

О том, какие задачи зима ставит перед автомобилистом, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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