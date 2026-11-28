АВТОВАЗ в январе начнет продажи обновленных коммерческих Lada Granta и Niva

Продажи обновленных коммерческих моделей LADA – Niva Legend и Granta – стартуют в январе 2027 года. Выпускать их будет «ВИС-Авто», дочернее предприятие АВТОВАЗа.

Подробности содержатся в материалах для дилерской сети, информацию подтвердил один из продавцов марки. Трехдверную коммерческую Niva Legend с 1,8-литровым агрегатом там называют «новой моделью»: восьмиклапанный двигатель выдает 90 л. с. и трудится в паре с пятиступенчатой механикой.

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Что изменилось в коммерческой Niva

Мощность и крутящий момент по сравнению с прежними исполнениями подросли. Динамика и эластичность, если верить дилерской презентации, улучшились на всех передачах. Отдельный пункт – при аварийном обрыве ремня ГРМ детали двигателя теперь не соприкасаются.

Коммерческая Lada Niva

Досталось и раздаточной коробке: управление перевели на один рычаг и добавили третью опору – ровно так же сделано на обычной Ниве. В перечень доработок попали новый передний стабилизатор и вентилируемые тормоза передних колес.

В салоне – другое рулевое колесо с подушкой безопасности водителя, а рулевая колонка теперь регулируется по высоте. Предусмотрены центральный замок с единым ключом и перенесенный замок зажигания.

Коммерческая Lada Niva

Отопитель и систему охлаждения переделали, вентиляторы переехали на другое место. Появились новый тоннель, накладка воздухозаборника на капоте и цельноформованная шумоизоляция капота. Кузовные панели впервые получили оцинковку – как у стандартной «гражданской» модели.

Девять версий и обновленный пикап Granta

В январский заказ для дилеров включили девять вариантов коммерческой Niva Legend с 90-сильным мотором объемом 1,8 литра и пятиступенчатой механической коробкой. Среди них бортовые платформы, исполнения с кунгом, а также универсальный и изотермический фургоны.

Коммерческая Lada Granta

Коммерческий пикап LADA Granta ВИС 2349 при обновлении обзаведется круиз-контролем. Само семейство пополнит универсальный фургон с обтекателем: объем грузового отсека у него вырос до 5 кубометров, а обозначение – 23490-330-C4.

«За рулем» уже рассказывал о других технических новшествах моделей Lada.

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