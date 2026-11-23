Объявлена российская цена пятиместной версии кроссовера Voyah Taishan

Цена 5-местной версии флагманского кроссовера Voyah Taishan в России будет начинаться от 8 320 000 рублей с учетом фирменных выгод.

Для сравнения: прайс на 6-местный Тайшан стартует от 8 700 000 рублей.

В компании говорят, что все преимущества 6-местной версии сохранены, но в двухрядном салоне больше внимания уделено задним пассажирам: в центральный подлокотник встроены сенсорный экран с русифицированным меню для управления функциями комфорта и беспроводная зарядка для смартфона.

Кроме того, правое сиденье получило функцию нулевой гравитации и подставку для ног с электроприводом.

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Также к услугам задних пассажиров – потолочный экран 21,4". Все сиденья салона снабжены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Атмосферу дополняют трехзонный климат, двухсекционная панорамная крыша. Объем багажника 5-местного Тайшана – 1148 литров, а если сложить второй ряд – 2361 литр.

Есть нюансы по оснащению: если для трехрядной машины колеса 22" это стандарт, то для двухрядной – опция, базово она пойдет с дисками 21". Со старта продаж предусмотрены два цвета кузова («Искрящийся черный» и «Серый титан») и два варианта салона – цвета слоновой кости с серо-зелеными акцентами и оранжевый с черными вставками.

По матчасти все без изменений: бензин-генератор и два электродвигателя, развивающие 30-минутную номинальную мощность 197 л.с. (она пишется в ПТС) и пиковую – 517 л.с. Электрический запас хода – 280 км, общий – 1120 км. Цена включает полный зимний пакет. Машины доступны к заказу у официальных дилеров.

Ранее «За рулем» сообщал, что Voyah Taishan планируют собирать в РФ.

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