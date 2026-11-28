Аналитик Целиков назвал 10 главных трендов российского авторынка в 2027 году⁠

Сергей Целиков представил десять главных трендов российского авторынка на 2027 год. Сразу оговаривается: это его личные размышления и ожидания, а не официальная позиция аналитического агентства «Автостат».

Ключевое из них – ценники продолжат ползти вверх, а продажи новых машин пойдут вниз.

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Продажи новых легковых автомобилей и рост цен

Продажи новых легковых автомобилей, по ожиданиям аналитика, будут держаться в коридоре 80-120 тыс. машин в месяц. Если же смотреть на итоги 2027 года, он предполагает падение на 5-7% относительно 2026-го.

Подорожание тоже никуда не денется. В годовом выражении прибавка к ценнику, по оценке Целикова, может дойти до 10-15%.

Вторичный рынок, между прочим, ждет обратная история: рост перепродаж исчерпает себя. Итог 2027 года – небольшое снижение, на 2-4%.

Китайская основа и альтернативный импорт

Отечественный автопром продолжит выпускать «российские» модели на китайской основе, а совокупная доля машин местной сборки дотянет до 65-70%. Правда, сам набор представленных на рынке марок и моделей начнет сокращаться, зато лидеры заберут себе больше.

Условия альтернативного импорта власти, как полагает эксперт, ужесточат еще сильнее. Транзит через Киргизию, по его оценке, потеряет смысл, а ввоз автомобилей с пробегом пойдет на спад.

Льготные условия по уплате утилизационного сбора ограничат еще сильнее.

ИИ, электромобили и дилерские сети

В сегменте электромобилей и гибридов Целиков допускает небольшую «паузу», после которой популярность таких машин снова начнет расти.

Главным технологическим трендом 2027 года он называет массовое применение искусственного интеллекта во всех сферах автобизнеса. В первую очередь, по его мнению, ИИ будут использовать с целью «оптимизации» персонала.

Дилерские сети продолжат сокращаться – и это несмотря на рост количества и разнообразия контрактов с «российско-китайскими» брендами.

«Это мои личные размышления, которые опираются на тот массив информации, который ежедневно пропускаю через себя. Ну и соответственно внутренние ощущения и ожидания от следующего года», – пояснил Сергей Целиков.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что Минпромторг возобновит льготное автокредитование с 1 декабря с новыми условиями.

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