Под Петербургом открылся первый салон по продаже гибридов и электрокаров Geely

Компания Geely начала формирование в России отдельной дилерской сети для продажи электромобилей и гибридов – первый такой автосалон уже начал работу.

Он находится в поселке Янино-1 под Санкт-Петербургом, и на данный момент дилерский шоурум «Экспо Кар» представляет два кроссовера. Это гибридный EX5 EM-R с последовательной гибридной установкой и запасом хода в 1000 км, а также чисто электрический EX5, способный проехать 430 км. А в декабре автосалон анонсирует появление еще одной модели – суперпопулярного в Китае электрического хэтча EX2.

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Площадь центра составляет 1280 квадратных метров, из которых 533 отведено под шоурум и 743 – под сервисную зону. Прилегающая парковка рассчитана на 70 машиномест. Клиентам обещаются уникальные для Петербурга 24-часовые тест-драйвы новой техники. На старте продаж автосалон рассчитывает продавать около 30 авто в месяц. Салон под Питером будет одним из четырех «приоритетных центров» развития продаж машин Geely на новых источниках энергии, сообщает пресс-служба.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал, как будут работать такие центры.

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