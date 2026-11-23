Москвич рассказал подробности о комплексах ADAS на кроссоверах М70 и М90

Новая линейка М бренда «Москвич» получила набор современных электронных систем помощи водителю. На моделях М70 и М90 эти ассистенты помогают держать заданную скорость и дистанцию, следить за полосой, контролировать пространство вокруг машины и снижать риск столкновений в опасных ситуациях.

Москвич М70 и М90

Комплексы ADAS у М70 и М90 во многом похожи. Они объединяют несколько групп электронных помощников: адаптивный круиз-контроль, системы контроля и удержания полосы, мониторинг пространства вокруг автомобиля, предупреждение и предотвращение столкновений, а также автоматическое переключение дальнего света.

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Кстати, одно из важных преимуществ М70 – комплекс электронных помощников доступен для всех версий модели. В том числе для самой популярной комплектации «Драйв» с бензиновым турбированным двигателем 1,5 л (150 л. с.) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Адаптивный круиз и удержание в полосе

На трассе одна из самых востребованных функций – адаптивный круиз-контроль. Водитель задает желаемую скорость и безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля. Система выдерживает оба параметра: соблюдает скоростной лимит, а если впереди есть машина – держит дистанцию до нее.

На М70 можно выбрать один из трех вариантов дистанции с помощью кнопок на руле. Причем система рассчитана не только на магистрали, но и на низкие скорости. После короткой остановки до трех секунд автомобиль способен сам возобновить движение – удобно в плотном потоке.

Дополняет круиз систему контроля полосы движения. Она отслеживает разметку и предупреждает водителя, если автомобиль пересекает ее без включенного поворотника. Электронный помощник может вмешаться в управление и аккуратно скорректировать траекторию, возвращая машину в свою полосу.

Интеллектуальный круиз-ассистент объединяет эти функции: автомобиль одновременно помогает удерживать скорость или дистанцию и сохранять положение в полосе.

Предотвращение столкновений и торможение

Отдельный комплекс отвечает за предотвращение потенциально опасных ситуаций. Система предупреждения о фронтальном столкновении следит за дорогой впереди и при риске подает звуковой сигнал, а также выводит сообщение на приборную панель.

Если опасность нарастает, подключается автоматическое экстренное торможение. Оно может само задействовать тормоза, когда на реакцию водителя остается минимум времени. Это помогает снизить риск столкновения или тяжесть последствий.

Экстренное удержание в полосе тоже умеет корректировать траекторию, если автомобиль непреднамеренно покидает полосу или перестроение может оказаться опасным.

Слепые зоны и помощь при парковке

Комплекс мониторинга слепых зон контролирует пространство, которое водителю трудно оценить только по зеркалам. Система предупреждает об автомобиле или другом объекте в слепой зоне при перестроении.

Электронные помощники также следят за пространством рядом с машиной и могут предупредить об опасности при открывании двери, если к автомобилю приближается другой участник движения.

Особенно полезны ассистенты при движении задним ходом. Они способны обнаружить приближающийся поперечный транспорт, предупредить водителя, а при непосредственной опасности – задействовать тормозную систему. Такая функция пригодится при выезде с парковочного места, когда обзор ограничен соседними автомобилями.

Контроль скорости и управление светом

На М70 есть система интеллектуального контроля скорости. Она позволяет установить желаемый лимит вручную.

Либо можно использовать данные камеры, которая распознает дорожные знаки. В зависимости от выбранного сценария система проинформирует о превышении или поможет соблюдать ограничение.

Еще один электронный помощник – автоматическое управление дальним светом. Система самостоятельно переключает дальний и ближний свет, помогая обеспечить хорошую освещенность дороги и одновременно не ослеплять других участников движения.

Испытания и настройка электронных ассистентов

Работа электронных систем М70 и М90 проверялась в ходе длительных испытаний в различных дорожных и климатических условиях, в светлое и темное время суток.

В ходе тестов оценивались стабильность работы ассистентов и удобство взаимодействия водителя с ними. По итогам испытаний корректировались формулировки и логика отдельных пунктов меню, чтобы управление функциями было максимально понятным и интуитивным.

Настройки электронных помощников водитель может изменять через меню автомобиля в мультимедийной системе.

Электронные ассистенты не заменяют водителя, но помогают снизить нагрузку в дальней дороге, контролировать окружающее пространство и раньше реагировать на потенциально опасные ситуации. Сегодня наличие помощников постепенно становится стандартом в современных автомобилях, поэтому решает не сам перечень систем, а то, насколько понятно и корректно они помогают водителю в реальных дорожных ситуациях.

О других полезных функциях, которые снижают нагрузку на водителя, «За рулем» уже рассказывал.

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