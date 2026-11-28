Bodans представила The Cubert: компактный кемпер на базе VW Caddy

Производитель автодомов Bodans переосмыслил VW Caddy как кемпер, сделав ставку на стационарную мебель вместо съемных модулей.

В основе проекта The Cubert лежит идея постоянного обустройства: кухонный блок перенесен к боковой сдвижной двери, а не находится под крышкой багажника, как у заводской версии California.

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Такое решение позволяет готовить и отдыхать в едином пространстве. Подъемная крыша Reimo дает возможность стоять в полный рост в кухонной зоне и увеличивает объем салона; окна в тенте оснащены москитными сетками, а переднее пластиковое окно пропускает свет даже в пасмурную погоду.

Дополнительный матрас под крышей создает два спальных места, хотя автомобиль рассчитан на двоих путешественников: в салоне предусмотрены только два сиденья с ремнями безопасности.

Центральный элемент жилой зоны – продольный диван, напротив которого расположен кухонный блок с изогнутыми формами. Между ними остается свободный проход, характерный для более крупных кемперов. Днем диван служит местом для сидения, ночью раскладывается в двуспальную кровать длиной около 1,83 метра. Шторы по периметру крепятся на кнопках и скрывают салон от посторонних глаз. Съемный стол в стиле Lagun крепится сбоку к мебели, поэтому в проходе не нужны опорные ножки.

Кухня оснащена мойкой из нержавеющей стали, складным смесителем и индукционной варочной панелью. В качестве альтернативы доступна газовая плита с двумя конфорками. Шкафчик закрывается дверцей-жалюзи, за которой скрываются полки для продуктов и утвари.

Под диваном размещен выдвижной компрессорный холодильник Dometic на 12 вольт, рядом остается место для личных вещей. Дополнительная тумба за диваном предоставляет полки и рабочую поверхность, в ней же размещены элементы управления электросистемой. Стены и потолок обшиты светлым материалом, напоминающим ковровое покрытие, серый пол, мягкая обивка мебели и светодиодное освещение завершают интерьер.

Стартовая стоимость The Cubert от Bodans составляет 49 995 фунтов стерлингов (при базе на новом автомобиле), что примерно соответствует 5,4 млн рублей.

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