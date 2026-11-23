Tenet Plus L6 получил версию «Ультра» с полным приводом за 3 290 000 рублей

Российский бренд Tenet Plus назвал рекомендованную розничную цену полноприводного флагманского кроссовера L6. Модификация в максимальной комплектации «Ультра» обойдется в 3 290 000 рублей, дата старта продаж будет объявлена позже.

Новинка дополняет уже представленную переднеприводную версию и расширяет возможности автомобиля на разных типах покрытия.

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Tenet Plus L6 AWD

Под капотом AWD-версии стоит турбированный двигатель 1.5T GDI мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 270 Н·м в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Интеллектуальная система полного привода в реальном времени отслеживает условия движения и при необходимости подключает заднюю ось, перераспределяя тягу. Это помогает сохранять устойчивость на мокром асфальте, снегу или грунте и делает поведение машины предсказуемее. В обычных условиях тяга идет на передние колеса, что экономит топливо.

Помимо трех базовых режимов («Эко», «Стандарт», «Спорт») у полноприводной версии есть еще три – «Песок», «Снег» и «Грязь».

Tenet Plus L6 AWD

Крутящий момент у AWD на 20% выше, чем у переднеприводной версии, что в сочетании с роботом дает уверенный разгон, улучшенную динамику обгонов и высокую тяговитость даже при полной загрузке, включая буксировку прицепа до 750 кг.

Мотор GDI получил цепной привод ГРМ, не требующий регулярной замены по регламенту, и алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами – легкий, прочный и с эффективным теплоотводом.

В комплектацию «Ультра» входят панорамная крыша со сдвижным люком, электропривод двери багажника, аудиосистема Sony с восемью динамиками, вентиляция передних сидений и 19-дюймовые легкосплавные диски с глянцевой отделкой.

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