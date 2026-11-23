Volkswagen собрал первые предсерийные ID.1 на заводе Autoeuropa в Палмела

На заводе Autoeuropa в португальском Палмела Volkswagen собрал первые предсерийные экземпляры городского электромобиля ID.1. Именно этой модели предстоит стать самым доступным электрокаром марки: ценник обещают ниже 20 тысяч евро, то есть примерно 1,8 млн рублей.

Пока речь идет не о товарных машинах. На данном этапе проверяли инструменты, отлаживали методы сборки и рабочие операции, замеряли время такта линии – словом, готовили конвейер к настоящему делу. Серийное производство намечено на четвертый квартал 2027 года.

Volkswagen ID.1

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Внутреннее обозначение новинки – ID.1. 22 октября 2026 года компания подала в Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) заявку на регистрацию имени ID. UP. Логика здесь читается легко: приставка ID. отвечает за электрическую линейку, а UP отсылает к прежнему бензиновому «малышу» Up.

Правда, из самой заявки вовсе не следует, что именно такая табличка окажется на серийном автомобиле. Она скорее говорит о намерении защитить имя – и не более того.

Технически ID.1 обещает получиться любопытным экземпляром. Это будет первая серийная модель концерна на электронной и программной архитектуре, которую разработали совместно с Rivian: блоков управления в ней минимум, зато новые функции можно добавлять обновлениями «по воздуху».

Габариты и характеристики прикидывают по концепту ID. EVERY1. Длина – около 3880 мм, то есть машина встанет ровно между старым Up с его 3600 мм и ID. Polo с 4050 мм. Батарея – LFP емкостью 37 кВт·ч, двигатель на 70 кВт, целевой запас хода не менее 250 км, багажник объемом 305 литров.

Кстати, о причинах всего этого. Европейские покупатели давно просили Volkswagen добавить в линейку доступный электрокар. А выбор площадки в Палмела руководство группы назвало решающим для выхода на ценовой ориентир ниже 20 тысяч евро: предприятие работает эффективно, и такой запас позволяет тягаться с Dacia Spring и Citroën ë-C3.

О еще одном бюджетном новичке, который готовится к выходу на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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