Ирина Карапетова: Финансовая разница между трейд-ином и частной продажей не всегда очевидна

Декабрь традиционно считается сезоном распродаж и выгодных предложений. Водители, задумывающиеся о замене автомобиля, часто слышат от менеджеров салонов: «Сейчас лучший момент, потом будет дороже». Так ли это на самом деле? Когда трейд-ин действительно выгоден, насколько дилер занижает оценку, какая машина уходит с площадки быстрее всего и какие пункты договора нужно проверять в первую очередь – разбираемся вместе с экспертом.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Мнение эксперта

Ирина Карапетова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

– Декабрь действительно может быть удачным временем для сдачи автомобиля в трейд-ин, но не потому, что дилеры внезапно становятся щедрее. В конце года у автосалонов появляется дополнительная мотивация закрыть планы продаж, выполнить обязательства перед дистрибьюторами и освободить площадки под новые поступления. Это создает возможности для торга.

Однако скидка на новый автомобиль и высокая оценка старого – две разные вещи. Дилер может предложить привлекательную скидку на новую машину, одновременно занизив стоимость вашей. Поэтому оценивать нужно не отдельные цифры, а итоговую сумму доплаты.

Универсального процента занижения нет: разница между частной продажей и предложением дилера обычно составляет 10-25%. Дилер закладывает диагностику, подготовку, хранение, рекламу и риск скрытых дефектов. Чтобы выторговать честную цену, изучите 15-20 объявлений о продаже аналогичных машин, получите оценку минимум у трех дилеров и попросите письменную расшифровку с указанием дефектов. Отдельно обсуждайте скидку на новую машину и стоимость старой.

Быстрее всего уходят массовые модели с понятным спросом и прозрачной историей – например, Kia Rio и Toyota Corolla. «Зависают» старые премиальные внедорожники и малоизвестные китайские модели.

Финансовая разница между трейд-ином и частной продажей не всегда очевидна. Если дилер оценивает старую машину в 1,8 млн и дает скидку 200 тысяч при цене новой 3,5 млн, доплата составит 1,5 млн. Продажа частнику за 2 млн без скидки даст ту же доплату. Выгода появляется, только если частная продажа принесет больше.

***

Таким образом, декабрь – это месяц переговоров, а не автоматической выгоды. Считать нужно не размер скидки и не цену выкупа по отдельности, а итоговую доплату – разницу между ценой новой машины и тем, что вы получаете за старую. Именно она показывает, выгодна сделка или нет. И если подходящего предложения нет, торопиться не стоит: январь и февраль тоже могут быть интересны для покупки автомобилей предыдущего года выпуска.

Если нужен автокредит – обзор выгодных предложений Совкомбанк: автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. ВТБ – автокредит наличными: без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк: до 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса, онлайн, решение за 2 минуты. Можно оформить дебетовую или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL