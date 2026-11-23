Toyota Sienna получила гибридную систему шестого поколения от Lexus ES Hybrid

Заголовок для рекомендательных лентов: Прибавка в 6 лошадиных сил и минус расход топлива: что скрывает обновленная Toyota Sienna

Внешность – последнее, чем Toyota решила удивить в Sienna 2027 года. Кузов остался прежним, из заметного – разве что другой цвет: Storm Cloud пришел на смену Cypress. Зато техническая часть переписана почти целиком. Гибридная система шестого поколения, которая раньше досталась Lexus ES Hybrid, делает минивэн мощнее и при этом экономичнее.

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Что именно поменялось внутри? Новый электромотор получил проводники из карбида кремния, а вместо никель-металл-гидридной батареи поставили литий-ионную на 1,15 кВт·ч. Дополняет картину новая электрическая платформа с переработанными блоками управления (ECU) и свежим программным обеспечением – по сути, перебрали всю электронную начинку, а не только силовую установку.

Суммарно с 2,5-литровой «четверкой», которую доработали ради тихой работы на малых скоростях, установка выдает 251 л.с. – на 6 сил больше прежних 245. Крутящий момент бензинового двигателя не изменился: те же 176 фунт-фут. Данных по электромотору Toyota не раскрыла. Прибавка, хоть и небольшая, отразилась на динамике: до 60 миль в час переднеприводная версия разгоняется за 7,5 секунды, полноприводная – за 7,6. Прежняя модель делала это на 0,3−0,4 секунды медленнее.

Любопытно, что вместе с мощностью подросла и экономичность. В городе показатель улучшился на 3 мили на галлон у FWD и на 4 – у AWD, в смешанном цикле прибавка скромнее: 1−2 мили на галлон. Для сравнения, Sienna 2026 года показывала 36 миль на галлон в городском, шоссейном и смешанном цикле в переднеприводном исполнении, а полноприводная – 35/36/35.

Досталось и электронике шасси. Электроусилитель руля теперь требует меньше усилий на низких скоростях, а на трассе дает более четкую обратную связь; саму компоновку рулевого колеса тоже пересмотрели. Прием этот, как заявлено, позже распространят на другие гибриды шестого поколения.

Тормозная электроника после доработок реагирует на педаль мягче, а момент перехода от рекуперации к механическому торможению ощущается плавнее. Отдельная история – Vehicle Braking Posture Control: система подтормаживает колеса по отдельности, чтобы снизить крен кузова в поворотах.

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