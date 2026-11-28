NHTSA: Stellantis отзовет 82 843 пикапа Ram из-за сбоя ПО ABS

Stellantis отзовет 82 843 пикапа Ram. Причина – программное обеспечение модуля антиблокировочной системы тормозов (ABS): оно может неверно считывать сигналы с педали тормоза и связанного датчика. О проблеме сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Ram 1500 Classic

Чем это грозит на деле? Стоп-сигналы способны включаться неправильно, машина – начать движение без команды водителя, а часть электронных помощников может отключиться. В список входят система стабилизации, автоматическая парковка и предупреждение о столкновении. Любой из таких сбоев повышает риск аварии.

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Отзывная кампания охватит некоторые Ram 1500 Classic 2022-2024 годов выпуска. Плюс в нее попали 669 модулей ABS Mopar, которые поставлялись отдельно. Владельцам ничего платить не придется: дилеры обновят программное обеспечение бесплатно.

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