У популярных пикапов нашли серьезную неисправность
Stellantis отзовет 82 843 пикапа Ram. Причина – программное обеспечение модуля антиблокировочной системы тормозов (ABS): оно может неверно считывать сигналы с педали тормоза и связанного датчика. О проблеме сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Чем это грозит на деле? Стоп-сигналы способны включаться неправильно, машина – начать движение без команды водителя, а часть электронных помощников может отключиться. В список входят система стабилизации, автоматическая парковка и предупреждение о столкновении. Любой из таких сбоев повышает риск аварии.
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Отзывная кампания охватит некоторые Ram 1500 Classic 2022-2024 годов выпуска. Плюс в нее попали 669 модулей ABS Mopar, которые поставлялись отдельно. Владельцам ничего платить не придется: дилеры обновят программное обеспечение бесплатно.
Ранее «За рулем» рассказывал, что к выходу на рынок готовится бюджетный рамный внедорожник в стиле Cybertruck.
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