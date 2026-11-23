Александр Коротков: растет спрос на профессиональную перепродажу авто

В России набирает обороты новый образовательный проект, посвященный профессиональной перепродаже автомобилей.

Официально такой специальности в общероссийском классификаторе профессий нет – там с начала 2026 года появились коучи, копирайтеры и специалисты по искусственному интеллекту, но «перекупа» или «автоброкера» в списке так и не возникло. При этом сам рынок такой деятельности существует уже более 25 лет, и интерес к нему только усиливается.

По данным «Авито Авто», 51% опрошенных покупателей готовы приобретать машины у профессиональных продавцов. На фоне развития вторичного авторынка и появился бесплатный курс, где системно обучают тому, что раньше передавалось лишь по знакомству: как покупать, ремонтировать и перепродавать автомобили после ДТП и при этом не уходить в минус. За первую неделю после запуска программы на обучение зарегистрировались более тысячи россиян.

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Большая часть участников – 39% – представляют Уральский федеральный округ, еще 20% приходятся на Москву и Санкт-Петербург.

В программу входят основы оценки повреждений, расчет затрат на восстановление, особенности аукционных торгов и последующей реализации машин. Отдельное внимание уделяется факторам, которые важно учитывать до участия в торгах: повреждения силовой структуры кузова, сработавшие подушки безопасности, неисправная электроника и скрытые дефекты агрегатов.

Александр Коротков, основатель школы Migtorg PRO:

– Особенно заметен интерес к перекупству среди молодежи, которой хочется построить собственный бизнес. Молодое поколение ориентировано на быстрые деньги и короткий путь к финансовой независимости.

Перепродажа автомобилей привлекает именно возможностью получить результат за относительно короткий срок. Полагаю, уже в 2027 году это может стать тем, чем сегодня является торговля на маркетплейсах.

Подобные инициативы могут отражать постепенную трансформацию перепродажи автомобилей в самостоятельное направление предпринимательской деятельности.