Прогнозы цен на Lada Azimut совпали с цифрами в дилерских прайс-листах

Стала известна цена базовой комплектации кроссовера Lada Azimut, а также более продвинутых версий модели.

Информация носит предварительный характер – официально цен на новинку АВТОВАЗ еще не называл. Источник публикует информацию на основе данных из прайс-листов, которые получили официальные дилеры Lada. По этим документам, рекомендованная розничная цена (РРЦ) базового Азимута с МКП составляет 2 009 000 рублей. Все остальные версии оснащаются вариатором и стоят дороже – топ-комплектация оценена в 2 484 000 рублей, сообщает автор заметки.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Отметим, что это соответствует прогнозам, по которым стартовая цена должна составить около 2 млн рублей, а прайс ходовых версий – расположится в районе 2,2 млн рублей.

Гамма цветов со старта продаж будет довольно широкой: источник отмечает, что в ней присутствуют оттенки «Эмеральд», «Гоби», «Ледниковый», «Борнео» и «Кориандр».

Напомним, что продажи Азимута официально стартуют с 1 декабря. Для модели анонсированы два варианта силового агрегата 1.6 (120 л.с.) с 6МКП (судя по сообщению выше, такой будет только в базовой версии) и 1.8 (132 л.с.) с вариатором.

Ранее «За рулем» раскрыл особенности работы оригинальной функции Азимута – обогрева боковых стекол.