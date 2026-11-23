Volkswagen Tharu XR китайской сборки можно заказать по цене от 1 840 000 рублей

На смену модели Taos, ранее выпускавшейся в Нижнем Новгороде, массово привозят паркетники Volkswagen Tharu XR китайской сборки. В наличии по стране уже насчитываются сотни таких машин.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Ценник зависит от города и условий поставки. Привезти автомобиль под заказ с льготным утильсбором можно от 1 840 000 рублей. В эту сумму входят расходы на доставку до Чебоксар, Воронежа, Самары, Казани и ряда других городов.

Уже растаможенные кроссоверы в наличии стоят дороже. Минимальная цена в 2 150 000 рублей зафиксирована в Красноярске и Кемерово. В Самаре, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Новороссийске за машину просят от 2 200 000 рублей. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге готовые к постановке на учет Tharu XR чаще продают с коммерческим утильсбором, из-за чего цена превышает 2 800 000-3 000 000 рублей.

Под капотом доступных версий стоит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с. в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Именно такие машины попадают под льготный утильсбор в 3400 рублей. Более мощная версия оснащается 160-сильным турбомотором и семиступенчатым роботом DSG. Она не проходит по льготному утильсбору, поэтому ее ввозят только с коммерческим сбором, добавляющим к цене около 800 тысяч рублей.

В оснащение обычно входят двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, мультимедиа с экраном 9,2 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев передних сидений, панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль.

Габариты кроссовера составляют 4355 мм в длину, 1762 мм в ширину и 1605 мм в высоту при колесной базе 2651 мм. По размерам он довольно близок к Lada Azimut, старт продаж которого запланирован на 1 декабря.

При этом новинка АВТОВАЗа длиннее на 61 мм, шире на 76 мм и всего на 2 мм выше, а разница в колесной базе достигает 24 мм в пользу отечественной модели.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL