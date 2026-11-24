Столица представила проекты ВСМ и цифровые сервисы для регионов

С 14 по 20 ноября в Москве прошла XX юбилейная «Транспортная неделя». Эксперты, представители власти и бизнеса обсудили ключевые достижения отрасли, инновации и проекты, которые уже меняют повседневную жизнь горожан.

Центральной темой форума стало создание первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Целевой интервал движения поездов составит всего 15 минут. В столице появится четыре остановки ВСМ, а пассажирам будут доступны 14 пересадок на метро, МЦД и наземный транспорт.

В рамках деловой программы подписаны три соглашения о сотрудничестве с Республикой Дагестан, Мурманской областью и Республикой Татарстан. Документы предусматривают развитие городского транспорта, внедрение современной билетной системы, улучшение безналичной оплаты проезда и цифровых сервисов для пассажиров. Еще одно соглашение заключили ГТЛК, Мосгортранс и Московская верфь: оно позволит строить новые электросуда и развивать экологически чистый водный транспорт.

Ленинградский вокзал получил национальную премию «Формула движения – 2026» в номинации «Лучший инфраструктурный проект», а также победил в конкурсе Минтранса России на лучшую комнату матери и ребенка.

На пленарной сессии «Бескрайняя и близкая. Подлинно единая. Россия» обсудили транспортную связанность регионов.

Кроме того, Москва презентовала цифровые решения, готовые к тиражированию в субъектах РФ для создания доступной и комфортной транспортной системы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«XX «Транспортная неделя» в Гостином Дворе стала крупнейшим отраслевым событием. Для Московского транспорта такие мероприятия – возможность поделиться опытом с другими регионами нашей страны и договориться о сотрудничестве.

Ведущие эксперты обсудили здесь самые современные технологии и сервисы для городской мобильности. Продолжим и дальше создавать комфортную среду для жителей столицы, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин».

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