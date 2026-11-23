Jaguar Land Rover запретил BYD продавать кроссовер Ti 7 на территории Евросоюза

Компания Jaguar Land Rover добилась судебного запрета на европейские продажи кроссовера BYD Ti 7 из-за его похожести на Land Rover Defender.

Решение в первой инстанции принял окружной суд Гааги. Судья изучил дизайн китайской модели и принял решение: пропорции, а также колесные арки, линия остекления и задняя стойка кузова могут ввести пользователя в заблуждение. Интересный нюанс: китайский концерн BYD действительно еще не успел начать продажи BYD Ti 7 – и теперь, очевидно, уже не начнет. Но модель вскоре появится в Великобритании, на родине Jaguar Land Rover.

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Land Rover Defender BYD Ti 7

Как известно, Великобритания в Европейский союз не входит, и поэтому для запрета продаж BYD Ti 7 на домашнем рынке британской компании придется подавать отдельный иск...

Тут стоит напомнить, что в Нидерландах около недели назад уже прошли обыски в офисе BYD, ибо в Land Rover сумели убедить суд в том, что BYD мог разобрать Defender и украсть технологии методом обратного инжиниринга. Так что нынешний эпизод сериала в подзабытом было жанре «китайские копии» – явно не последний.

Как считаете, в Европе приняли справедливое решение о запрете из-за незаконного копирования? Или это лишь попытка отгородиться от китайского вторжения?

Ранее «За рулем» рассказал, что BYD Ti 7 уже появился в Узбекистане.