За трехдверную Lada 4x4 1999 года просят 1,13 млн рублей

В Подмосковье выставили на продажу необычный проект на базе трехдверной Lada 4x4 1999 года. Автомобиль, переделанный в пикап, оценили в 1 130 000 рублей.

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Заявленный пробег составляет 125 тысяч километров.

По словам владельца, машина строилась долго и с душой, а в доработки вложено более 1,5 млн рублей.

Главная особенность проекта – под капотом установлен двухлитровый бензиновый двигатель от Toyota, который состыкован с перебранной штатной механической коробкой через переходную плиту. Кузов усилен, установлен новый салон, а все технические жидкости заменены.

Внедорожник получил силовые бамперы, лебедку, шноркель и экспедиционный багажник на крыше. В интерьере часть элементов обтянута кожзаменителем, а приборная панель и рычаг трансмиссии стилизованы под BMW. Машина стоит на учете, однако внесенные изменения официально не зарегистрированы.

Продавец отмечает, что автомобиль полностью обслужен и едет уверенно. Он подойдет как для охотничьего хозяйства, так и для загородной жизни. Для сравнения, новая Lada Niva Legend стоит около 1,2 млн рублей.

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