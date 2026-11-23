Toyota RAV4 признан лучшим кроссовером с пробегом до 2,5 млн рублей в России

На вторичном рынке России кроссовер с пробегом в среднем стоит около 2,2 млн рублей – такой чек сложился сейчас. В коридоре 1,6-2,5 млн рублей выбор огромный: машины возрастом 5-9 лет с пробегом 50-120 тыс. км. Но за ухоженным видом и «свежестью» иногда прячутся технические решения, способные обернуться финансовой ловушкой.

По сути, при таком бюджете смотреть надо не на число опций, а на связку двигателя и коробки. От этого узла зависит, станете вы завсегдатаем сервиса или будете просто ездить. Ниже – разбор популярных моделей: какие брать смело, а с какими стоит быть настороже.

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Заправляют здесь японские и корейские бренды. Они традиционно ликвидны, хотя в обслуживании у них есть свои нюансы.

Toyota RAV4 (XA40, рестайлинг 2016-2018): самый безопасный выбор для тех, кто планирует владеть машиной долго. Лучше всего искать версию с двигателем 2.5 (180 л. с.) и классическим 6-ступенчатым автоматом Aisin. Двухлитровые версии на вариаторе допустимы, но только если предыдущий владелец не увлекался гонками и бездорожьем.

Mazda CX-5 (KF, 2017-2021): машина для тех, кому важна управляемость и качество интерьера. Тандем мотора 2.0 SkyActiv и автомата весьма надежен, но требователен к качеству топлива — прямой впрыск боится "грязного" бензина, который быстро превращается в нагар на клапанах.

Kia Sportage и Hyundai Tucson: корейские "близнецы" предлагают максимум комфорта за свои деньги. Идеальный вариант — простой двухлитровый атмосферник (150 л. с.) в паре с гидроавтоматом. А вот версии с турбомотором 1.6 и роботом DCT лучше обходить стороной: в городских пробках такая трансмиссия склонна к перегреву и дерготне.

Honda CR-V (IV поколение, 2015-2018): настоящий "аксакал" надежности. Пятиступенчатый автомат на двухлитровых версиях практически вечный при условии замены масла каждые 40 тысяч километров.

Tiguan второго поколения (2016-2020) – машина про технологии и эргономику. Но тут принципиально важно знать, какая именно модификация трансмиссии стоит.

С мотором 1.4 TSI (150 л. с.) идеально сочетается классический автомат Aisin – кстати, такие связки встречаются часто. А вот у мощного 2.0 TSI стоит «мокрая» коробка DSG DQ250. Она куда выносливее «сухих» аналогов и при нормальном уходе ходит долго.

Зато перед «азиатами» Tiguan выигрывает огромным багажником – до 1655 литров при сложенных сиденьях – и отличной проходимостью за счет клиренса 200 мм.

Volkswagen Tiguan

Когда бюджет поджимает, а семья большая, рынок предлагает более крупные модели. В лидерах здесь Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Outlander с мотором 2.4 – оптимальный вариант: он лучше справляется с тяжелым кузовом, чем базовый 2.0. Правда, здесь стоит вариатор Jatco. Сам по себе он надежен, однако перегревов не переносит и просит регулярной замены трансмиссионной жидкости.

Корейские флагманы – Santa Fe и Sorento – лучше всего раскрываются с дизелем 2.2 мощностью около 200 л. с. Под нагрузкой такие моторы тянут уверенно и при этом не пугают расходом. А вот бензиновые 2.4 GDI на тяжелых машинах нередко съедают до 15 литров на «сотню» и быстро закоксовываются.

Плохое обслуживание способно «убить» даже автомобиль, который по паспорту считается надежным. По коробке передач насторожат любые рывки и пинки при переходе с P на D, а также задержки при разгоне.

Со стороны двигателя: металлический лязг на холодную, что указывает на проблему с цепью ГРМ, и следы масла на стыках. Полный привод: гул при движении и отсутствие реакции задних колес при пробуксовке – проблема муфты.

По кузову: вспучивание краски на задних арках и порогах, особенно у японских марок. Для кроссовера с пробегом книжка с чеками за замену масел в трансмиссии ценнее кожаного салона или панорамной крыши.

Выбор подержанного авто за 2-2,5 млн рублей сегодня – история про холодный расчет. Если брать проверенные связки «атмосферный мотор + автомат», риск внепланового визита в сервис на эвакуаторе становится минимальным.

О том, как не переплатить за навязанные услуги, «За рулем» уже предупреждал.

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