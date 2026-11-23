Цены на обновленный кроссовер Volga K50 начинаются от 4 169 000 рублей

Компания Volga объявила о старте продаж обновленного флагманского кроссовера K50.

Автомобиль получил ряд существенных доработок, направленных на повышение комфорта и технологичности.

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Обновленная Volga K50

Под капотом новинки установлен двухлитровый бензиновый турбомотор, доступный в двух вариантах мощности – 200 и 245 л.с. Оба агрегата работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Центральным элементом интерьера стала увеличенная до 15,4 дюйма мультимедийная система, в которую интегрированы российские цифровые сервисы, включая Яндекс Карты, приложения VK и голосовой онлайн-помощник. Кроме того, автомобиль оснащен штатной системой телематики.

Через мобильное приложение владелец может дистанционно запускать двигатель, управлять центральным замком, окнами и климат-контролем, а также включать обогрев и вентиляцию сидений. Приложение предоставляет доступ к данным о состоянии машины: уровню топлива, запасу хода, пробегу и давлению в шинах, а также позволяет отслеживать местоположение и получать уведомления об открытых дверях или люке.

Обновленная Volga K50

Для удобства водителя и пассажиров инженеры добавили функцию массажа переднего пассажирского сиденья и расширили аудиосистему с 12 до 16 динамиков. С учетом пожеланий владельцев, на передней панели теперь размещены восемь физических клавиш вместо четырех, отвечающих за температуру, скорость вентилятора, направление воздушного потока, автоматический режим, кондиционер, рециркуляцию, обдув лобового стекла, а также обогрев заднего стекла и зеркал.

Модель предлагается в трех вариантах оснащения: «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив».

Базовая версия «Комфорт» включает 19-дюймовые колесные диски, панорамную крышу с люком, полный зимний пакет, телематические сервисы, кожаную обивку сидений и рулевого колеса, мультимедийную систему с экраном 15,4 дюйма и онлайн-сервисы, вентиляцию водительского сиденья и электропривод передних сидений, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, а также регулировку наклона спинок сидений второго ряда.

Исполнение «Премиум» дополняется 20-дюймовыми колесными дисками, шумоизоляцией лобового и боковых стекол, памятью положений передних сидений и вентиляцией пассажирского сиденья, проекционным дисплеем, мониторингом слепых зон и помощью при выезде с парковки задним ходом, системой безопасного выхода и другими системами ADAS, а также премиальной аудиосистемой с 16 динамиками.

Топовая версия «Эксклюзив» отличается перфорированной кожей и коричневой замшей с ромбовидной прострочкой, а также двигателем мощностью 245 л.с..

Кузов доступен в семи цветах: черном, белом, сером, сером матовым, серебристом, зеленом и синим.

Обновленные Volga K50 с двигателем мощностью 200 л.с. появятся в салонах дилеров в конце ноября. Информация о поступлении версий с мотором на 245 л.с. будет предоставлена дополнительно.

Обновленная Volga K50

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